16 марта 2021, 15:49
Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали за сбыт героина
Чемпионка России по лыжному фристайлу 2012 года Анна Орловская задержана по подозрению в сбыте наркотических веществ. Спортсменку задержали в Москве с героином
Фото: 24smi.org
Чемпионка России по лыжному фристайлу 2012 года Анна Орловская задержана по подозрению в сбыте наркотических веществ. Спортсменку задержали в Москве с героином.
Telegram-канал Mash сообщает, что при обыске полицейские обнаружили у Анны Орловской семь свертков с героином, два мобильных телефона, банковские карты и связки ключей.
Лыжница на допросе призналась, что перед задержанием она успела оставить одну «закладку», а оставшийся героин она планировала передать другим клиентам.
Анна Орловская стала победительницей национального чемпионата 2012 года в слоупстайле и хаф-пайпе. В 2013 году спортсменка была отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.