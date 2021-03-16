Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой через месяц
Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Twitter блокировкой на территории Российской Федерации, если администрация соцсети и дальше будет отказываться от удаления запрещенного контента
Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Twitter блокировкой на территории Российской Федерации, если администрация соцсети и дальше будет отказываться от удаления запрещенного контента.
Замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин заявил агентству ТАСС, что у Twitter есть месяц на выполнение требования российских властей. В случае отказа соцсеть будет заблокирована.
Напомним, что 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в нашей стране из-за неудаления запрещенного контента, к которому относятся призывы к суициду, детская порнография и пропаганда наркотиков. Администрация Twitter в ответ напомнила ведомству о праве граждан на свободный интернет.
Напомним, что несколько лет назад РКН уже пытался заблокировать на территории России Telegram за отказ от предоставления данных ФСБ, однако прекратить работу этого мессенджера ведомству не удалось.