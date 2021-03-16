В Перми сотрудницу избиркома приговорили к штрафу за фальсификацию результатов голосования
В Перми бывшую сотрудницу избирательной комиссии оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о фальсификации результатов голосования на досрочных муниципальных выборах
В Перми бывшую сотрудницу избирательной комиссии оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о фальсификации результатов голосования на досрочных муниципальных выборах.
В Следственном комитете сообщили, что дело против экс-сотрудницы избиркома было возбуждено по двум статьям - фальсификация итогов голосования и незаконная выдача избирательного бюллетеня. Суд признал ее виновной, сообщает «МБХ медиа».
По версии следствия, обвиняемая при проведении досрочного голосования в Земское собрание Пермского муниципального округа, подделала подписи избирателей, которые не пришли голосовать, в журнале выдачи бюллетеней и внесла ложные сведения об их паспортных данных.
Сотрудница избиркома также помогла нескольким избирателям проголосовать вместо своих родственников, незаконно выдав им бюллетени.