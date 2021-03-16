Госдума приняла в окончательном чтении закон, «убивающий просветительскую деятельность»
Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении скандальный законопроект о просветительской деятельности, против которого выступили многие ученые и общественные деятели
Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении скандальный законопроект о просветительской деятельности, против которого выступили многие ученые и общественные деятели.
Документ был принят голосами 308 депутатов (все от «Единой России»). 95 парламентариев высказались против, еще один человек воздержался.
Данный законопроект закрепляет в законе об образовании понятие «просветительская деятельность», которой считается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции.
Документ наделяет Минпросвещения и Минобрнауки правом лицензировать просветительскую деятельность, а также осуществлять контроль над ней. Говоря простым языком, отныне вся просветительская деятельность в России будет контролироваться государством.
Согласно законопроекту, просветительскую деятельность в России имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации. Кроме того, российские вузы теперь должны будут согласовывать с профильными министерствами сотрудничество с международными организациями.
Последний пункт был внесен в закон в качестве меры противодействия «иностранному вмешательству». Авторы законопроекта считают, что «антироссийские силы под видом просветительской деятельности осуществляют широкий круг пропагандистских мероприятий».
Ученые и общественные деятельности считают, что принятый властями законопроект приведет к «убийству» всей просветительской деятельности в стране.