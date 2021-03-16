Глав Ульяновской области, Тувы и Дагестана назвали основными кандидатами на увольнение среди губернаторов
В «красную зону» (высокая вероятность отставки) попали глава республики Тува Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
Эксперты агентства «Минченко консалтинг» назвали имена губернаторов с наиболее высокими шансами на увольнение.
Так, в «красную зону» (высокая вероятность отставки) попали глава республики Тува Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Отметим, что Морозов занимает должность губернатора уже 16 лет, Кара-Оол – 14 лет, а вот г-н Битаров – всего пятый год.
Что касается главы Северной Осетии, то на решение о его отставке могут повлиять протесты местных жителей против антикоронавирусных ограничений, а также резонансное смертельное ДТП с участием его брата, считают политологи.
В зоне «высокой политической устойчивости» оказались глава Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Им отставка не грозит, так как они пользуются поддержкой самого президента Владимира Путина.
В среднюю зону политической устойчивости вошли врио главы Дагестана Сергей Меликов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также врио главы Мордовии Артем Здунов. Их позиции эксперты оценивают как прочные.