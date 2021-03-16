МВД России предложило ужесточить наказание за систематическое вождение в пьяном виде
По поручению вице-премьера Юрия Борисова готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для водителей за «систематическое» управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
МВД России по поручению вице-премьера Юрия Борисова подготовило поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для водителей за «систематическое» управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за данное нарушение с двух до трех лет.
Речь идет об ужесточении наказания для водителей, которых задержали за вождение в пьяном виде и которые ранее привлекались к административной ответственности за пьяное вождение или отказ от медицинского освидетельствования, либо имели судимость за «пьяное» ДТП.
Сейчас максимальное наказание за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде составляет два года лишения свободы. Альтернативными наказаниями являются штраф в размере 100-300 тысяч рублей или 480 часов обязательных работ.
В полиции предлагают увеличить штраф до 500 тысяч рублей, срок исправительных работ увеличить до двух лет, а срок лишения свободы – до трех лет, сообщает «КоммерсантЪ».
Предлагаемые МВД поправки в УК РФ поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете и государственно-правовом управлении президента.