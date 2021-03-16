16 марта 2021, 12:55
19-летний хоккеист петербургского «Динамо» скончался после попадания шайбы в голову
Защитник хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет. Спортсмен попал в реанимацию после несчастного случая во время матча 1/8 финала Кубка Харламова
Фото: championat.com
Защитник хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет. Спортсмен попал в реанимацию после несчастного случая во время матча 1/8 финала Кубка Харламова.
Во время матча против ярославского «Локомотива» 12 марта Тимуру Файзутдинову в голову попала шайба.
Хоккеист был госпитализирован в больницу скорой помощи имени Соловьева с тяжелой травмой головы. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился на искусственной вентиляции легких.
16 марта ярославские врачи сообщили о кончине молодого хоккеиста.