16 марта 2021, 12:44
Сервис «Яндекс.Еда» заявил о непричастности своих курьеров к химатаке на «Новую газету»
Представители сервиса доставки «Яндекс.Еда» опровергли причастность кого-либо из своих курьеров к химической атаке на офис «Новой газеты», которая была совершена утром 15 марта
Фото: Zen.yandex.com/ PROkhab.ru
Представители сервиса доставки «Яндекс.Еда» опровергли причастность кого-либо из своих курьеров к химической атаке на офис «Новой газеты», которая была совершена утром 15 марта.
Пресс-служба сервиса сообщила порталу Znak.com, что в Потаповском переулке, где располагается редакция «Новой газеты», в момент происшествия никого из курьеров «Яндекс.Еды» не было.
Ранее «Новая газета» опубликовала видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой человек на велосипеде в форме курьера «Ядекс.Еды» распыляет неизвестное вещество рядом с редакцией.
Правоохранительные органы Москы сейчас проводят проверку по факту химической атаки на газету. Результаты этой проверки пока неизвестны.
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