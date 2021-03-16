Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала не бояться вводить запрет на одноразовый пластик
Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем выступлении на форуме «Чистая страна» в центре Сколково призвала власти «не бояться» водить запрет на производство и использование одноразовой пластиковой посуды, коктейльных трубочек
Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем выступлении на форуме «Чистая страна» в центре Сколково призвала власти «не бояться» водить запрет на производство и использование одноразовой пластиковой посуды, коктейльных трубочек и других предметов из материалов, которые невозможно переработать.
Высокопоставленная чиновница заявила, что в России необходимо стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО и запретить выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, сообщает РБК.
Абрамченко также сообщила, что к 2030 году власти планируют убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов. Это позволит в два раза сократить объемы отходов, которые отправляются на свалки.
Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев согласился с вице-премьером и заявил, что России нужно отказаться от неперерабатываемых, трудноперерабатываемых и трудноизвлекаемых видов упаковки в пользу более экологичной.
Отметим, что в Европе с 2021 года планируют полностью запретить пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы и другой пластик, который плохо перерабатывается либо совсем не поддается переработке. В соседней с Россией Грузии власти запретили производить и использовать пластиковые пакеты.
При этом Министерство природы России, которое активней других ведомств должно выступать за введение запрета на одноразовую пластиковую упаковку, напротив, выступает против такой меры. В ведомстве отмечают, что более экологичная бумажная или картонная упаковка не подходит для большого спектра продовольственных товаров. В Минприроды предлагают не торопиться с этим вопросом и отказываться от пластика «постепенно».