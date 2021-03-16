Институт Пауля Эрлиха объяснил отказ от вакцины AstraZeneca риском возникновения «особого типа тромбоза»
Институт Пауля Эрлиха, который рекомендовал властям Германии приостановить вакцинацию населения от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca, объяснил, что не так с этой вакциной
Институт Пауля Эрлиха, который рекомендовал властям Германии приостановить вакцинацию населения от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca, объяснил, что не так с этой вакциной.
Директор института Клаус Чичутек сообщил телеканалу ZDF, что специалисты связывают вакцину AstraZeneca с выявлением у некоторых привитых граждан особого типа тромбоза вен головного мозга. Сейчас ученые изучают связь между вакцинацией и возникновением тромбоза.
Пока идут исследования, институт рекомендовал властям Германии приостановить вакцинацию населения британской вакциной, сообщает РБК.
Напомним, что из-за риска возникновения столь опасного для жизни побочного эффекта как тромбоз власти некоторых европейских стран приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такое решение приняли в Германии, Испании, Италии, Дании, Норвегии, Австрии, Франции, Эстонии и других странах.
В компании AstraZeneca заверили, что их вакцина против коронавирусной инфекции абсолютно безопасна, а доказательств того, что прививки и тромбоз могут быть связаны - нет.