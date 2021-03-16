Министра культуры Крыма не будут увольнять за матерные слова во время совещания
Глава полуострова счел неправильным увольнять министра за матерные слова во время совещания. «Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», - отметил г-н Аксенов
Министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая выругалась на совещании с главой республики, останется на своем посту. Об этом РИА Новости сообщил Сергей Аксенов.
Глава полуострова счел неправильным увольнять министра за матерные слова во время совещания. «Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», - отметил г-н Аксенов.
Одновременно с этим глава республики посетовал на то, что главная по культуре на полуострове «знает такие слова».
Инцидент произошел во время видеосовещания в крымском правительстве 13 марта. Арина Новосельская во время выступления Сергея Аксенова неожиданно заявила: «Ё* твою мать, поставили как обезьяне» (так чиновница отреагировала на неполадки оборудования для видеосвязи).
Глава Крыма потребовал провести служебную проверку в отношении министра культуры, а сама она извинилась за несдержанность.