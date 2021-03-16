Сотрудника «Центра геодезии» обвинили в разглашении гостайны из-за продажи старых бумажных карт
Сотрудника петербургского «Центра геодезии» Владимира Грабовского обвинили в разглашении сведений, которые относятся к государственной тайне. Его дело будет рассматривать Санкт-Петербургский горсуд, при этом на материалы дела наложен гриф «Совершенно секретно»
Сотрудника петербургского «Центра геодезии» Владимира Грабовского обвинили в разглашении сведений, которые относятся к государственной тайне. Его дело будет рассматривать Санкт-Петербургский горсуд, при этом на материалы дела наложен гриф «Совершенно секретно».
По версии следствия, Владимир Грабовский продал кладоискателю Антону Коломицыну диск с топографическими картами Генштаба 1970-х годов. Ранее Коломицын был заочно арестован по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (мужчина уехал в Голландию – ред.), сообщает «Медиазона».
Первоначально в материалах дела говорилось, что кладоискатель получил карты от неустановленного сотрудника «Центра геодезии». Теперь же обвинения было предъявлено Владимиру Грабовскому.
Антон Коломицын занимался поиском радиоактивных дотов времен войны между СССР и Финляндией. С этой целью он приобрел карты Генштаба 70-х годов. ФСБ России до сих пор считает эти карты секретными.
Сам кладоискатель считает, что дело против него было возбуждено из-за обычных карт местности, которые во времена спутниковых карт не могут считаться секретными. Коломицын отметил, что в 21-м веке армии не воюют по бумажным и вообще по топографическим картам, а используют намного более точные спутниковые данные.