Власти Турции изменили правила въезда в страну для туристов
Так, с 15 марта туристы должны в обязательном порядке заполнять электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), который содержит информацию о месте нахождения и истории перемещений человека
Власти Турции изменили правила въезда иностранных граждан в страну в связи с пандемией коронавируса.
Так, с 15 марта туристы должны в обязательном порядке заполнять электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), который содержит информацию о месте нахождения и истории перемещений человека.
В Минздраве Турции сообщили, что анкета в электронном виде должна заполняться за 72 часа до въезда в страну. Ее нужно будет показать при регистрации на рейс. После этого, каждому въезжающему будет присвоен свой «код здоровья», пишет ТАСС.
HES-код для туристов вводится для того, чтобы представители власти могли связаться с ними, если вдруг у их попутчиков и других контактировавших с ними лиц будет выявлен коронавирус.
Отметим, что до этого HES-код присваивался только тем, кто постоянно проживает в Турции. Граждане показывают его при посещении государственных учреждений, торговых центров, фитнес-центров и других общественных мест. От иностранцев же требовалось по приезду заполнить бумажную анкету в аэропорту с указанием телефона и места своего проживания в Турции.