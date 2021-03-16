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16 марта 2021, 10:43

Власти Турции изменили правила въезда в страну для туристов

Так, с 15 марта туристы должны в обязательном порядке заполнять электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), который содержит информацию о месте нахождения и истории перемещений человека

Власти Турции изменили правила въезда в страну для туристов
Фото: lenta-ru.aurebeshtranslator.net

Власти Турции изменили правила въезда иностранных граждан в страну в связи с пандемией коронавируса.

Так, с 15 марта туристы должны в обязательном порядке заполнять электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), который содержит информацию о месте нахождения и истории перемещений человека.

В Минздраве Турции сообщили, что анкета в электронном виде должна заполняться за 72 часа до въезда в страну. Ее нужно будет показать при регистрации на рейс. После этого, каждому въезжающему будет присвоен свой «код здоровья», пишет ТАСС.

HES-код для туристов вводится для того, чтобы представители власти могли связаться с ними, если вдруг у их попутчиков и других контактировавших с ними лиц будет выявлен коронавирус.

Отметим, что до этого HES-код присваивался только тем, кто постоянно проживает в Турции. Граждане показывают его при посещении государственных учреждений, торговых центров, фитнес-центров и других общественных мест. От иностранцев же требовалось по приезду заполнить бумажную анкету в аэропорту с указанием телефона и места своего проживания в Турции.

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