Мэр Калуги назвал город непригодным для жизни из-за плохой работы коммунальных служб
Мэр рассказал, что во время недавней прогулки со своей собакой ему можно было «не переставлять ноги», поскольку его питомец самостоятельно перемещал своего хозяина по льду
Мэр Калуги Дмитрий Денисов назвал город «непригодным для жизни». Соответствующее заявление он сделал во время планерки в администрации города.
Чиновник раскритиковал коммунальные службы за плохую работу и отметил, что из-за обледеневших тротуаров по Калуге стало невозможно передвигаться.
Мэр рассказал, что во время недавней прогулки со своей собакой ему можно было «не переставлять ноги», поскольку его питомец самостоятельно перемещал своего хозяина по льду.
«Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно», - заявил г-н Денисов, слова которого приводит портал Kaluganews.com.
В ходе планерки мэр потребовал от коммунальных служб и ответственных за их работу чиновников срочно навести порядок на городских дорогах.