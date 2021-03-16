Компания Apple согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства
Американская корпорация Apple согласовала с Министерством цифрового развития РФ установку приложений российских разработчиков на свои устройства при их первой настройке
Американская корпорация Apple согласовала с Министерством цифрового развития РФ установку приложений российских разработчиков на свои устройства при их первой настройке.
В соответствии с этой договоренностью, с 1 апреля при активации новых смартфонов iPhone или планшетов iPad пользователям предложат установить приложения от российских разработчиков, сообщают «Ведомости».
При этом пользователи смогут отказаться от скачивания отечественных приложений. Для этого нужно будет поставить галочку возле «ненужного» приложения.
Напомним, что ранее российские власти сформировали и утвердили перечень отечественных мобильных приложений для обязательной предустановки на гаджеты, которые продаются на территории РФ. Речь идет о смартфонах, планшетах, умных телевизорах и т.д.
В списке обязательных для установки приложений оказались «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и портал «Госуслуги».
Отметим, что ранее в Apple заявляли, что компания предустанавливает на свои устройства лишь ограниченный список мобильных приложений, и для России исключений делать не планируется.