«Новая газета» опубликовала запись, на которой доставщик еды распыляет около редакции какое-то вещество
На обнародованной записи видно, что курьер на велосипеде подъезжает к зданию редакции и выпускает струю газа из сумки, после чего покидает место преступления
Стали известны подробности химической атаки на офис «Новой газеты». Редакция опубликовала запись с камер наружного наблюдения, на которой неизвестный человек в форме курьера службы доставки еды что-то распыляет возле офиса в Потаповском переулке.
На обнародованной записи видно, что курьер на велосипеде подъезжает к зданию редакции и выпускает струю газа из сумки, после чего покидает место преступления.
Напомним, что сотрудники «Новой газеты» сообщили о едком химическом запахе в офисе утром 15 марта. Журналисты рассказали, что в редакции пахло так, как будто «прорвало канализацию».
На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, ФСБ и МВД, однако пока источник неприятного запаха установить не удалось. В редакции «Новой» заявили и совершении химической атаке на свой офис.