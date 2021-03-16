В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения южноафриканским штаммом COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора выявили первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Ранее в стране выявлялся лишь британский штамм
Специалисты Роспотребнадзора выявили первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Ранее в стране выявлялся лишь британский штамм.
На официальном сайте санитарного ведомства сообщается, что в двух случаях речь идет о заражении южноафриканском штаммом COVID-19, у 28 пациентов выявлен британский вариант инфекции, а еще у 16 человек - другие мутации.
Случаев заражения бразильским штаммом коронавируса пока не выявлено.
Южноафриканский штамм на сегодняшний день считается самым агрессивным и заразным вариантом коронавирусной инфекции. По данным СМИ, вакцина британской компании AstraZeneca оказалась неэффективна против новой мутации, поэтому в ЮАР вакцинация этим препаратом была приостановлена.
Ранее также стало известно о выявлении «украинского» и «финского» штаммов коронавирусной инфекции.