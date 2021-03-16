Власти временно отменили запрет на массовые мероприятия ради празднования Дня воссоединения Крыма с Россией
Власти республики Крым временно отменили запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен в начале пандемии коронавируса, чтобы отметить очередную годовщину присоединения полуострова к России
Власти республики Крым временно отменили запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен в начале пандемии коронавируса, чтобы отметить очередную годовщину присоединения полуострова к России, сообщает РБК.
Глава республики Сергей Аксенов внес поправки в указ о режиме повышенной готовности, который разрешают проводить массовые мероприятия, связанные с годовщиной вхождения Крыма в состав России.
Таким образом, антиковидные ограничения не будут распространяться на праздничные мотопробеги, концерты, смотр юнармейских отрядов и кадетских классов и другие мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (отмечается 18 марта).
Отметим, что под предлогом пандемии коронавируса российские власти запрещают проводить даже одиночные пикеты, но для провластных мероприятий (например, флешмоб в поддержку президента - ред.) часто делается исключение. При этом никого из организаторов не привлекают к ответственности за нарушение санитарных требований в период пандемии. Для сравнения, против организаторов протестного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января было оперативно возбуждено уголовное дело за нарушение антиковидных норм.