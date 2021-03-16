В Дании этический совет рекомендовал разрешить 10-летним детям юридическую смену пола
Совет опросил медиков, исследователей и родителей, большинство из которых выразили мнение, согласно которому дети с гендерной дисфорией именно в возрасте 10-12 лет утверждаются в своем ощущении того, к какому полу они принадлежат
В Дании этический совет рекомендовал государственным органам разрешить детям юридическую смену пола уже в возрасте 10-12 лет.
«Лента.ру» со ссылкой на датские СМИ сообщает, что совет опросил медиков, исследователей и родителей, большинство из которых выразили мнение, согласно которому дети с гендерной дисфорией именно в возрасте 10-12 лет утверждаются в своем ощущении того, к какому полу они принадлежат.
Инициативу этического совета поддержали левые партии парламента Дании, остальные партии считает, что такие социальные эксперименты нанесут вред детям. Противники инициативы также указали на недостаточные данные о том, помогает ли в вопросах подростковой трансгендерности юридическая смена пол в столь раннем возрасте. Кроме того, многие из них в будущем могут пожалеть о сделанном в детстве выборе.