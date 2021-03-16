Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили убивать бездомных животных в приютах
Депутаты Госдумы от «Единой России» на фоне принятия поправки к Конституции РФ о бережном и ответственном обращении с животными подготовили законопроект, который разрешает убивать бездомных животных
Депутаты Госдумы от «Единой России» на фоне принятия поправки к Конституции РФ о бережном и ответственном обращении с животными подготовили законопроект, который разрешает убивать бездомных животных в приютах.
Документ, который подготовили депутаты Галина Данчикова, Марина Беспалова и Надежда Максимова, вносит поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». В действующей редакции этот закон предполагает применение в отношении бездомных животных отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск. Однако единороссы предлагают убивать животных в приютах «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».
Авторы поправок отметили в пояснительной записке, что отлов и стерилизация лишает животных репродуктивной функции, но «не убивает в них здоровый оскал». Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи и становятся агрессивными, «представляя угрозу для населения», считают единороссы. Кроме того, говорится в пояснительной записке, нестерилизованные собаки создают шум, «фекальные загрязнения и дорожно-транспортные происшествия», сообщает «МБХ медиа».
Подготовленный законопроект наделяет региональные власти правом самостоятельно осуществлять правовое регулирование численности бездомных животных в приютах и принимать решения об их усыплении.