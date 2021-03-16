Бурятский депутат попросил президента вернуть в регионе прежний пенсионный возраст
Депутат Народного Хурала республики Бурятия Игорь Бобков предложил вернуть в регионе прежний пенсионный возраст, то есть 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Парламентарий записал в Tiktok обращение на эту тему в адрес президента Владимира Путина
Депутат Народного Хурала республики Бурятия Игорь Бобков предложил вернуть в регионе прежний пенсионный возраст, то есть 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Парламентарий записал в Tiktok обращение на эту тему в адрес президента Владимира Путина, которое набрало уже более 25 тысяч просмотров и 4 тысячи «лайков».
Игорь Бобков заявил, что по его расчетам местные мужчины доживают в среднем до 65 лет, поэтому воспользоваться своей пенсией они не могут. «Они просто умирают. Умирают от того, что выработали свой человеческий и физический ресурс. И женщины в том числе», - заявил бурятский депутат, слова которого приводит «Байкал.Daily».
В этой связи Бобков просит президента вернуть прежний возраст выхода на пенсию, хотя бы в республике Бурятия.
Напомним, что согласно пенсионной реформе 2019 года, пенсионный возраст в России будет ежегодно увеличиваться на один год, и к 2024 году составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.