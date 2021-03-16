В Санкт-Петербурге сообщили о нехватке первого компонента вакцины «Спутник V»
Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил о нехватке первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Чиновники сообщили, что препарата хватит от силы на одну неделю – сейчас в распоряжении города осталось около 40 тысяч доз
Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил о нехватке первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Чиновники сообщили, что препарата хватит от силы на одну неделю – сейчас в распоряжении города осталось около 40 тысяч доз.
В последний раз вакцину «Спутник V» привозили в северную столицу 22 февраля. Когда ожидается следующая поставка, не сообщается.
В комитете здравоохранения сообщили «Фонтанке», что по данным на 11 марта первый компонент «Спутника V» закончился в 16 стационарных прививочных пунктах. Всего таких пунктов в городе 129.
Со вторым компонентом вакцины пока никаких проблем в северной столице нет. Его хватает во всех поликлиниках и пунктах вакцинации.
Местные власти также сообщили, что на сегодняшний день в Петербурге от коронавируса привились более 306 тысяч человек, но оба компонента вакцины получили только 200 тысяч человек.