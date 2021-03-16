16 марта 2021, 00:37
МВД России потратит 42 млн рублей на автомобили «скрытого бронирования»
Министерство внутренних дел России выделило 42 млн рублей на покупку четырех автомобилей «скрытого бронирования» AG-412230, которые производятся в нашей стране. Каждое транспортное средство обойдется ведомству в 10,5 млн рублей
Фото: mayaksbor.ru
Министерство внутренних дел России выделило 42 млн рублей на покупку четырех автомобилей «скрытого бронирования» AG-412230, которые производятся в нашей стране. Каждое транспортное средство обойдется ведомству в 10,5 млн рублей.
В тендерной документации отмечается, что бронированные автомобили закупаются для нужд подразделений МВД. Для каких именно подразделений и для каких нужд, не уточняется.
По условиям госконтракта, машины должны быть укомплектованы громкоговорящим устройством для водителей, видеорегистраторами и пулестойкими стеклами.
Автомобиль AG-412230 разработан специалистами компании «АрморГрупп» на базе Toyota Land Cruiser 200. Производитель говорит, что на сегодняшний день это самый защищенный гражданский автомобиль в мире.