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16 марта 2021, 00:37

МВД России потратит 42 млн рублей на автомобили «скрытого бронирования»

Министерство внутренних дел России выделило 42 млн рублей на покупку четырех автомобилей «скрытого бронирования» AG-412230, которые производятся в нашей стране. Каждое транспортное средство обойдется ведомству в 10,5 млн рублей

МВД России потратит 42 млн рублей на автомобили «скрытого бронирования»
Фото: mayaksbor.ru

Министерство внутренних дел России выделило 42 млн рублей на покупку четырех автомобилей «скрытого бронирования» AG-412230, которые производятся в нашей стране. Каждое транспортное средство обойдется ведомству в 10,5 млн рублей.

В тендерной документации отмечается, что бронированные автомобили закупаются для нужд подразделений МВД. Для каких именно подразделений и для каких нужд, не уточняется.

По условиям госконтракта, машины должны быть укомплектованы громкоговорящим устройством для водителей, видеорегистраторами и пулестойкими стеклами.

Автомобиль AG-412230 разработан специалистами компании «АрморГрупп» на базе Toyota Land Cruiser 200. Производитель говорит, что на сегодняшний день это самый защищенный гражданский автомобиль в мире.

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