Франция, Италия и Германия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Еще три европейские страны приняли решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca. Это Франция, Германия и Италия
Еще три европейские страны приняли решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca. Это Франция, Германия и Италия.
В Министерстве здравоохранения Германии объяснили свое решение «мерами предосторожности». Чиновники в вопросе вакцинации прислушались к мнению специалистов института Пауля Эрлиха, которые настаивают на дальнейших испытаниях вакцины AstraZeneca в связи с появившимися данными о риске образования тромбов после прививки.
Власти Италии и Франции также решили приостановить прививочную кампанию для получения полной информации о возможном влиянии британской вакцины на образование тромбов, сообщает РИА Новости.
Ранее вакцинацию указанным препаратом приостановили в Австрии, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Дании, Исландии и Норвегии. По данным западных СМИ, из примерно трех миллионов человек, поставивших прививку вакциной AstraZeneca, у 22 человек был выявлен тромбоз легких.