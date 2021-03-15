Алексей Навальный опубликовал первое сообщение из покровской колонии
Алексей Навальный опубликовал первое сообщение из колонии, где ему придется отбывать незаконный срок по делу «Ив Роше». Как сообщалось ранее, политика действительно этапировали в ИК-2 города Покров Владимирской области
Алексей Навальный опубликовал первое сообщение из колонии, где ему придется отбывать незаконный срок по делу «Ив Роше». Как сообщалось ранее, политика действительно этапировали в ИК-2 города Покров Владимирской области.
«Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы», - начал свое сообщение Алексей Навальный, которое опубликовано в его Instagram.
Покровскую исправительную колонию оппозиционер назвал «дружелюбным концлагерем». Навальный отметил, что пока никакого насилия не видел, но по «напряженным позам» других осужденных, которые боятся даже лишний раз «повернуть голову», он охотно верит рассказам освободившихся заключенных о том, что в этой колонии «до полусмерти забивали деревянными молотками».
Оппозиционер рассказал, что в колонии запрещено ругаться матом и разговаривать на жаргоне, за всеми постоянно наблюдают камеры и могут в любой момент составить рапорт. Его самого, как признанного «склонным к побегу», ночью каждый час снимают на камеру.
Алексей Навальный также добавил, что старается относиться к ситуации с юмором, и в целом, у него «все хорошо».