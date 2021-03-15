Российский фильм «Дорогие товарищи!» не вошел в список претендентов на премию «Оскар»
Ранее фильм Кончаловского о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на премию в номинации «Лучший иностранный художественный фильм»
Новой картины Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не оказалось в итоговом списке претендентов на престижную американскую кинопремию «Оскар».
Ранее фильм Кончаловского о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на премию в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».
В окончательный список номинантов также не вошла картина «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.
В номинации «Лучший иностранный фильм» представлены «Еще по одной» Томаса Винтерберга (Дания), «Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния, Люксембург), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис), «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).
Церемония награждения лауреатов премии запланирована 25 апреля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.