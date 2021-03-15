Петербургским учителям рекомендовали направлять к психологам детей за репосты публикаций Навального
Начальница комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская рекомендовала учителям вызывать в школу родителей, чьи дети репостят в своих соцсетях публикации оппозиционера Алексея Навального
Начальница комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская рекомендовала учителям вызывать в школу родителей, чьи дети репостят в своих соцсетях публикации оппозиционера Алексея Навального.
В интервью «Фонтанке» чиновница заявила, что репост публикаций оппозиционера является поводом для беседы с родителями школьников. Это необходимо для того, чтобы разобраться, являются ли такие публикации «позицией всей семьи» или речь идет об использовании ребенка «недобросовестными политиками». При этом к работе с такими детьми необходимо привлекать психологов.
Глава комитета по образованию также выступила против участия несовершеннолетних в митингах.
«Пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, как он может разобраться в политических играх?» , - отметила Наталия Путиловская.