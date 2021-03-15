Центр «Досье» нашел у супруги врио главы Службы экономической безопасности ФСБ особняк за 150 млн рублей
Супруга временно исполняющего обязанности главы Службы экономической безопасности ФСБ России Сергея Алпатова оказалась собственницей шикарного особняка в одном из поселков по «элитному» Новорижскому шоссе Московской области
Супруга временно исполняющего обязанности главы Службы экономической безопасности ФСБ России Сергея Алпатова оказалась собственницей шикарного особняка в одном из поселков по «элитному» Новорижскому шоссе Московской области.
Стоимость коттеджа оценивается в 150 млн рублей.
Центр «Досье» сообщает, что согласно базе ЕГРН, земельным участком, на котором построен особняк, владеют тезки супругов Алпатовых Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но с фамилией Антоновы.
При этом в одной из выписок указывается, что собственницей большей части участка с основным домом является именно Екатерина Алпатова – супруга высокопоставленного силовика. Предположительно, Росреест поменял в базе фамилию супругов, чтобы скрыть данные об их активах.
Центр «Досье» отмечает, что служба экономической безопасности ФСБ считается одним из самых коррумпированных подразделений силового ведомства.