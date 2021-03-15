Фигурантом дела о массовом отравлении красноярских школьников стал директор фирмы-поставщика продуктов
Следственный комитет по Красноярскому краю предъявил обвинение по делу о массовом отравлении школьников председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка»
Следственный комитет по Красноярскому краю предъявил обвинение по делу о массовом отравлении школьников председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка». Эта организация по госконтракту поставляла продукты питания в образовательные учреждения Красноярска.
В материалах следствия говорится, что источником распространения возбудителя иерсиниозной инфекции стали склады СПК «Аленушка» и цеха ООО «Респект». Последняя занимается первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.
В ходе расследования были установлены факту нарушения правил хранения продукции, отсутствие санитарного контроля и лабораторных исследований реализуемой овощной продукции, сообщает «Новая газета».
Председателю кооператива «Аленушка» Ивану Шилову после допроса избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Директор ООО «Респект» Елена Безруких объявлена в розыск. Ее местонахождения неизвестно.
Потерпевшими по делу о массовом отравлении проходят 115 учащихся 27 школ Советского и Октябрьского районов. По версии СКР и Роспотребнадзора, дети отравились овощными салатами.