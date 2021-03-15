Государственные СМИ снова сообщили об этапировании Навального в ИК-2 Покрова
В письме отмечается, что уведомление о проведении заседания по рассмотрению жалобы адвокатов Навального направлено начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области, чтобы тот известил об этом осужденного оппозиционера
Алексея Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на письмо 235-го Гарнизонного суда Москвы, который рассмотрит жалобу защитников оппозиционера на отказ следователей возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера ядом «Новичок».
В письме отмечается, что уведомление о проведении заседания по рассмотрению жалобы адвокатов Навального направлено начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области, чтобы тот известил об этом осужденного оппозиционера.
Между тем, соратники Алексея Навального пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что политик сейчас находится в покровской колонии.
Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что адвокаты находятся у входа в ИК-2 с 8.30, однако администрация учреждения отказывается сообщать им данные о местонахождении политика. Защитники показали подтверждение электронной записи на встречу со своим клиентам, но их к Навальному все равно не пустили.
«Адвокатам не говорят ни да, ни нет, просто - «ждите». Кого, чего, почему и как долго – неясно», - написал Леонид Волков в Twitter.
Отметим, что государственные СМИ сообщали об этапировании Алексея Навального в покровскую колонию еще в конце февраля, но политик после этого нашелся в СИЗО Кольчугино.