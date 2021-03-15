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15 марта 2021, 14:31

Офис «Новой газеты» подвергся химической атаке после выхода статьи о пытках в Чечне

Сотрудники «Новой газеты» сообщили о химической атаке на здание редакции в Потаповском переулке Москвы. По словам журналистов, в помещениях ощущается резкий химический запах

Офис «Новой газеты» подвергся химической атаке после выхода статьи о пытках в Чечне
Фото: iz.ru

Сотрудники «Новой газеты» сообщили о химической атаке на здание редакции в Потаповском переулке Москвы. По словам журналистов, в помещениях ощущается резкий химический запах.

Пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова сообщила «МБХ медиа», что едкий запах в здании редакции чувствуется примерно с 10:30. Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов сообщил, что по запаху вещество похоже на то, чем ранее травили журналистку издания Юлию Латынину.

Сейчас в офисе «Новой газеты» работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, однако источник химического запаха пока не установлен.

Напомним, в 2017 году неизвестные обрызгали едким газом неизвестного состава с неприятным запахом дом и машину Юлии Латыниной. В том же году редакция получила письмо от неизвестных с белым порошком.

Отметим также, что химическая атака на редакцию «Новой газеты» произошла после публикации материала о пытках и внесудебных казнях задержанных в Чечне. Статья основана на рассказе старшего сержанта полка ППС имени Ахмата Кадырова, который был свидетелем пыток.

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