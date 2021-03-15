Власти Великобритании официально признают Россию «враждебным государством»
Власти Великобритании планируют официально признать Россию «враждебным государством» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики
Власти Великобритании планируют официально признать Россию «враждебным государством» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики.
По данным The Times, Российская Федерация признана британскими чиновниками силовиками «крупнейшей угрозой, исходящей на уровне государства», в связи с «готовностью Кремля совершать убийства своих противников на британской земле» (речь идет об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери – ред.). Помимо этого, Россия готова вторгаться в воздушное и морское пространство королевства.
При этом Китай был признан Великобританией «коммерческим конкурентом, который пытается красть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности».
Глава британского правительства Борис Джонсон официально представит доклад, в котором Россия признается угрозой, во вторник, 16 марта.