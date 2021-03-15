Бывший сотрудник полка ППС имени Ахмата Кадырова рассказал о пытках и внесудебных казнях в Чечне
«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего старшего сержанта полка ППС имени Ахмата Кадырова о пытках задержанных и внесудебных казнях в Чечне. Сам силовик сейчас находится в бегах
«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего старшего сержанта полка ППС имени Ахмата Кадырова о пытках задержанных и внесудебных казнях в Чечне. Сам силовик сейчас находится в бегах.
Сулейман Гезмахмаев рассказал журналистам, что принимал участие в специальных мероприятиях по задержанию сотен жителей Чечни в период с декабря 2016 года по январь 2017 года. Старший сержант охранял в подвале спортзала полка имени Кадырова минимум 56 задержанных. По его словам, как минимум 13 человек из числа задержанных были казнены.
Сотрудник ППС сообщил, что в потолки комнат «неформальной тюрьмы» были вмонтированы крюки. Силовики подвешивали на них задержанных вниз головой, а потом опускали их головой в бочку с водой. В таком положении их держали до тех пор, пока они не начинали биться в конвульсиях.
В этой тюрьме находились подозреваемые в участии в незаконных бандформированиях и подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. При этом все эти люди были задержаны незаконно, а некоторые из них также незаконно казнены.
Сулейман Гезмахмаев сообщил, что в 2016 году было очень много задержанных из сел Беной и Ойсхара, которых обвинили в попытке убийства Кадырова (тогда в резиденции главы республики обнаружили бомбу). «Я точно знаю, что минимум двое из этих задержанных мертвы. Одному отбили почки, он умер в Джалке. Второго звали Умар. Его забили до смерти и похоронили тайно недалеко от полка», - сообщил старший сержант ППС.
Много задержанных было и в 2017 году, после того, как попытка чеченских силовиков задержать членов группы Узум-Хажи Мадаева по их месту жительства в Шали и Курчалое потерпела неудачу. По словам Гезмахмаева, первые задержанные под пытками сдавали других людей, а те в свою очередь называли новые имена. Всего таким образом было задержано 56 человек, среди которых могли быть и невиновные люди.
Задержанных избивали сразу, как спускали в подвал. Людей били полипропиленовыми шлангами и пытали током.
Задержанных практически не кормили, поэтому все они рано или поздно лишались сил и не могли передвигаться. Спали они на голом полу, а подложить могли только лишь свою одежду.
«Там постоянно задержанных допрашивали и пытали. Кроме криков, ничего не слышишь», - рассказал Сулейман Гезмахмаев.
По данным силовика, однажды к ним привезли 13 «амиров» (командиров боевиков, среди которых были Имран Дасаев, Махма Мускиев, Аюб Цикмаев, Сайд-Рамзан Абдулкеримов, Ахмед Тучаев, Муслим Шепиев. Всех их, по словам сержанта, казнили. В живых оставили только Имрана Дасаева. На казни присутствовал глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.