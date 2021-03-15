Власти Евросоюза планируют закупить российскую вакцину «Спутник V»
Власти Евросоюза планируют начать переговоры с Россией о закупках вакцины против коронавируса. Ранее сообщалось, что ЕС может включить российский препарат в «ковидный паспорт» для туристов
Власти Евросоюза планируют начать переговоры с Россией о закупках вакцины против коронавируса «Спутник V». Ранее сообщалось, что ЕС может включить российский препарат в «ковидный паспорт» для туристов.
Агентство Reuters сообщает, что для начала переговоров о закупках необходим запрос от четырех стран Евросоюза.
При этом «Спутник V» уже закупили Венгрия и Словакия. Власти Чехии недавно высказали свою заинтересованность в покупку российской вакцины, а Италия планирует производить препарат в своем крупнейшем биореакторе.
Источник агентства отмечает, что после критики вакцины «Спутник V» сейчас в ЕС изменили свое отношении к российской вакцине. Препарат показал «сопутствующую западным вакцинам эффективность», поэтому за счет его закупки европейские власти планируют ускорить вакцинацию населения.