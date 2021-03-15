Гильдия кинокритиков вышла из премии «Белый слон» из-за предложения наградить Навального
На сайте некоммерческой организации «Гильдия неигрового кино и телевидения» сообщается, что Гильдия киноведов предложила исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков, которые не являются членами этой организации
Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России вышла из числа учредителей премии «Белый слон». Такое решение было принято после того, как организаторы премии предложили вручить оппозиционеру Алексею Навальному и его команде специальный приз «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».
На сайте некоммерческой организации «Гильдия неигрового кино и телевидения» сообщается, что Гильдия киноведов предложила исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков, которые не являются членами этой организации.
В экспертном совете премии в свою очередь назвали действия Союза кинематографистов давлением, цензурой и попыткой вмешательства в деятельность организации.
В итоге президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов предложил вообще вывести организацию из числа учредителей премии «Белый слон», чтобы не было конфликтов.