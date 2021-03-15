15 марта 2021, 12:34
В Госдуме сообщили о гибели 112 российских военных в Сирии
В Сирии за время проведения военной операции погибло более ста российских военнослужащих. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов
Фото: warfiles.ru
В Сирии за время проведения военной операции погибло более ста российских военнослужащих. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«В Сирии погибло 112 российских военнослужащих», - заявил депутат, слова которого приводит ТАСС.
Официально в Сирии находятся силы специальных операций Минобороны, а также подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты. По неофициальным данным, в стране также воюют наемники из российских частных военных компаний, хотя власти это отрицают. Официальные потери России в Сирии не включают в себя данные о гибели бойцов ЧВК.