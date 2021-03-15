В европейских странах началась третья волна коронавируса
The Guardian сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе. Причинами очередного подъема заболеваемости стали распространение новых штаммов инфекции и медленные темпы вакцинации населения
Британское издание The Guardian сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе. Причинами очередного подъема заболеваемости стали распространение новых штаммов инфекции и медленные темпы вакцинации населения.
Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в европейских странах сейчас достиг рекордных показателей, что привело к возобновлению карантинных ограничений, а в некоторых странах – локдауна.
В Германии власти признали факт наступления третьей волны, а власти Италии ввели в некоторых областях жесткие антиковидные ограничения.
Рекордные суточные приросты заразившихся коронавирусом зафиксированы во Франции, Польше, Венгрии и Чехии, сообщает The Guardian.
В России, напротив, власти говорят о снижении заболеваемости. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на утро 15 марта, в стране за прошедшие сутки было выявлено 9 437 новых случаев заражения.