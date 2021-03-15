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15 марта 2021, 11:59

В европейских странах началась третья волна коронавируса

The Guardian сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе. Причинами очередного подъема заболеваемости стали распространение новых штаммов инфекции и медленные темпы вакцинации населения

В европейских странах началась третья волна коронавируса
Фото: ktk.kz

Британское издание The Guardian сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе. Причинами очередного подъема заболеваемости стали распространение новых штаммов инфекции и медленные темпы вакцинации населения.

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в европейских странах сейчас достиг рекордных показателей, что привело к возобновлению карантинных ограничений, а в некоторых странах – локдауна.

В Германии власти признали факт наступления третьей волны, а власти Италии ввели в некоторых областях жесткие антиковидные ограничения.

Рекордные суточные приросты заразившихся коронавирусом зафиксированы во Франции, Польше, Венгрии и Чехии, сообщает The Guardian.

В России, напротив, власти говорят о снижении заболеваемости. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на утро 15 марта, в стране за прошедшие сутки было выявлено 9 437 новых случаев заражения.

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