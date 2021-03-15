15 марта 2021, 11:43
В Кингисеппе во время проводов зимы взорвалось чучело Масленицы
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором двое мужчин сначала обливают чучело Масленицы горючей жидкостью из канистры, а затем начинают поджигать его с помощью факелов
Фото: spb.mk.ru
В Кингисеппе Ленинградской области во время масленичных гуляний и проводов зимы взорвалось чучело Масленицы.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором двое мужчин сначала обливают чучело Масленицы горючей жидкостью из канистры, а затем начинают поджигать его с помощью факелов. В этот момент происходит взрыв, а одного из мужчин обдает пламенем. Он успел упасть на снег и сбить с себя огонь.
«Лена.ру» сообщает, что мужчина в результат взрыва серьезно не пострадал, а праздник после инцидента продолжился.