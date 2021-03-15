Глава Ставропольского края распустил правительство после задержания вице-премьера
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в понедельник, 15 марта, отправил в отставку весь состав правительства региона. Такое решение было принято в связи с недавним задержанием заместителя председателя кабинета министров Александра Золотарева
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в понедельник, 15 марта, отправил в отставку весь состав правительства региона. Такое решение было принято в связи с недавним задержанием заместителя председателя кабинета министров Александра Золотарева.
Глава Ставрополья в своем Instagram написал, что пока члены правительства продолжат работать, но в качестве исполняющих обязанности. Когда будет сформирован новый кабинет министров, не уточняется.
«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», - заявил Владимир Владимиров.
Вице-премьера ставропольского правительства Александра Золотарева задержали в ночь на 13 марта в аэропорту при попытке вылететь в другой город. По версии следствия, чиновник брал взятки от предпринимателей за содействие в получении государственных контрактов на строительство больничных корпусов.