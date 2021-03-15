В СКР поступило заявление о возбуждении дела в отношении наемника из ЧВК «Вагнер»
В Следственный комитет поступило заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бойцов частной военной компании «Вагнер», деятельность которой в России официально запрещена
В Следственный комитет поступило заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бойцов частной военной компании «Вагнер», деятельность которой в России официально запрещена. Наемников подозревают в причастности к жестокому убийству жителя Сирии Мухаммеда Э., совершенном в 2017 году.
Осенью 2020 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором говорящие по-русски мужчины издеваются над телом убитого человека. Издание сообщило, что одним из участников издевательств является россиянин Станислав, который когда-то работал в полиции Ставрополя, а потом стал бойцом ЧВК.
В Кремле тогда обнародованную запись назвали «шокирующей» и подчеркнули, что она не имеет отношения к официальной военной операции российских войск в Сирии.
Позже петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что еще одним участником убийства мог быть 39-летний ветеран боевых действий в Чечне по имени Руслан.
В Следственный комитет по поводу причастности бойцов ЧВК к убийству жителя Сирии обратился брат погибшего. Заявитель просит возбудить дело по факту убийства человека «с особой жестокостью», а также просит следователей проверить наемников ЧВК на предмет совершения военных преступлений. Интересы заявителя представляют российские адвокаты Илья Новиков и Петр Заикин, сообщает «Новая».