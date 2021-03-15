ФИФА сообщила о попытках России скрыть данные о положительной допинг-пробе футболиста «Ростова»
В ФИФА также сообщили о попытках российской стороны скрыть информацию о положительном допинг-тесте Обухова и избавиться от материалов дела. В частности, российские функционеры внесли эту пробу в систему как отрицательную
Нападающего футбольного клуба «Ростов» Владимира Обухова заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.
Портал «Чемпионат.com» со ссылкой на источник Международной федерации футбола (ФИФА) сообщает, что организация отправила письмо на имя генсекретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором сообщается о положительной допинг-пробе 29-летнего Владимира Обухова. Допинг-тест был сделан футболисту в 2013 году во врем сборов молодежной сборной России. В его организме эксперты нашли следы метандиенона, запрещенного к употреблению.
В ФИФА также сообщили о попытках российской стороны скрыть информацию о положительном допинг-тесте Обухова и избавиться от материалов дела. В частности, российские функционеры внесли эту пробу в систему как отрицательную.