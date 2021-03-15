В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на детские занятия спортом
Несовершеннолетние россияне, которые активно занимаются спортом, смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. С такой инициативой выступил депутат Госдум от «Единой России» Валерий Скруг
Несовершеннолетние россияне, которые активно занимаются спортом, смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. С такой инициативой выступил депутат Госдум от «Единой России» Валерий Скруг.
В интервью «Парламентской газете» депутат заявил, что Госдума уже подготовила поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой налоговый вычет смогут получать не только налогоплательщики, но и их несовершеннолетние дети, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом.
Валерий Скруг считает, что данная инициатива поможет популяризации спорта среди детей и подростков и сделает физкультурно-оздоровительные услуги более доступными для граждан.
«Оздоровительный» налоговый вычет предлагается выделять в размере фактически произведенных расходов на спорт, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Минспорту будет поручено составить перечень спортивных организаций, на которые будет распространяться налоговый вычет.