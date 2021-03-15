В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для «тружеников села»
Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой ввести новый Крестьянский кодекс
Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой ввести новый Крестьянский кодекс.
Депутат сообщил, что в этом кодексе можно было бы свести все действующие законодательные обязательства государства перед тружениками села. Эти законы должны создать условия, чтобы люди могли «нормально жить, работать и производить товары».
Николай Харитонов предлагает включить в Крестьянский кодекс часть Земельного кодекса, законы в области займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции, сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что за последние несколько лет Госдума приняла «бесконечное» число поправок в действующие законы, которые вводят россиян в заблуждение.