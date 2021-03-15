Российские кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за подорожания продуктов
Участники ресторанного бизнеса предупредили о вынужденном повышении цен в связи с продолжающимся подорожанием продуктов питания. Владельцы ресторанов и кафе заявили, что пытались экономить «на посуде и салфетках», чтобы не повышать стоимость блюд
Участники ресторанного бизнеса предупредили о вынужденном повышении цен в связи с продолжающимся подорожанием продуктов питания. Владельцы ресторанов и кафе заявили, что пытались экономить «на посуде и салфетках», чтобы не повышать стоимость блюд, но дальше удерживать цены они уже не могут.
Основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров рассказал РБК, что в конце марта его заведения будут вынуждены поднять цены на 1–2 рубля. Аналогичное заявление сделал основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
Рестораторы говорят, что повышение цен – это вопрос выживания заведений общепита. Многие кафе пытались экономить на салфетках и посуде более низкого качества, но этих мер оказалось недостаточно.
Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что российские власти сейчас пытаются сдерживать цены на продовольствие в магазинах и торговых сетях, но не в сфере общественного питания. Согласно данным аналитиков, в январе текущего года средний чек в российских кафе и ресторанах уже вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.