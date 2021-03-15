Британские власти начали расследование в отношении жены Башара Асада о подстрекательстве к терроризму
Британские правоохранительные органы начали предварительное расследование в отношении супруги президента Сирии Асмы аль-Асад. Ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, а также публичном поощрении актов насилия во время гражданской войны в стране
Британские правоохранительные органы начали предварительное расследование в отношении супруги президента Сирии Асмы аль-Асад. Ее подозревают в подстрекательстве к терроризму, а также публичном поощрении актов насилия во время гражданской войны в стране.
Издание The Sunday Times сообщает, что предварительное расследование в отношении жены Башара Асада было начато на основании двух заявлений международной коллегии адвокатов Guernica-37, направленных в управление по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда.
Юристы команды Guernica-37 считают, что Асма аль-Асад подстрекала к терроризму во время своих публичных выступлений в поддержку сирийской правительственной армии.
По итогам разбирательства супругу президента Сирии могут лишить гражданства Великобритании.
Напомним, что Асма аль-Асад входит в санкционные списки США и Евросоюза. Ей был закрыт въезд в Америку и страны ЕС, однако она может посещать Великобританию, так как является гражданкой этой страны.