В Якутске суд снял с мэрских выборов кандидата с высоким рейтингом
Федорова сняли с предвыборной гонки под предлогом того, что он якобы не предоставил в комиссию список его уполномоченных представителей по форме. Дарья Хлякина отметила, что на мэрских выборах такой список предоставлять вообще не нужно
Якутский горсуд отменил регистрацию оппозиционного политика Владимира Федорова в качестве кандидата на должность мэра города.
Пресс-секретарь «Партии дела» Дарья Хлякина сообщила «МБХ медиа», что власти решили принять меры, чтобы не допустить независимого кандидата на выборы.
Федорова сняли с предвыборной гонки под предлогом того, что он якобы не предоставил в комиссию список его уполномоченных представителей по форме. Дарья Хлякина отметила, что на мэрских выборах такой список предоставлять вообще не нужно.
«То есть от Федорова потребовали предоставить документ, который по закону не должен предоставляться. И за это сняли», – добавила представитель «Партии дела».
Иск с требованием снять Владимира Федорова с выборов в суд направил другой кандидат в мэры Айал Прокопьев от партии «Родина».
Согласно опросам общественного мнения, Владимир Федоров являлся наиболее вероятным победителем мэрских выборов. Его электоральный рейтинг оказался выше, чем у кандидата от «Единой России» Евгения Григорьева. Видимо по этой причине власти и решили снять Федорова с выборов.