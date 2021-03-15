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15 марта 2021, 02:46

Силовики заранее подготовились к задержанию участников съезда независимых депутатов

Координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказала, что сотрудники московской полиции заранее составили протоколы в отношении участников съезда муниципальных депутатов, который был сорван силовиками

Силовики заранее подготовились к задержанию участников съезда независимых депутатов
Фото: 9111.ru

Координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказала, что сотрудники московской полиции заранее составили протоколы в отношении участников съезда муниципальных депутатов, который был сорван силовиками.

Напомним, что все участники мероприятия были задержаны (это около 200 человек), а в их отношении были составлены протоколы об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Анастасия Буракова сообщила «МБХ медиа», что в отделении полиции, куда доставили активистку, она заметила, что все 56 листов из материалов дела «были заготовлены заранее». Все рапорты и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении были готовы до того, как в отделение доставили участников съезда.

«Ясно было, что готовились заранее», — заявила Буракова, добавив, что в субботу (день съезда) все районные прокуроры были на работе, как большое количество полицейских.

Координатор «Объединенных демократов» считает, что власти сделали «последнее китайское предупреждение» за полгода до выборов в Госдуму.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что операцию по срыву съезда независимых депутатов и задержание участников курировала ФСБ России.

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