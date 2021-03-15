Силовики заранее подготовились к задержанию участников съезда независимых депутатов
Координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказала, что сотрудники московской полиции заранее составили протоколы в отношении участников съезда муниципальных депутатов, который был сорван силовиками
Координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказала, что сотрудники московской полиции заранее составили протоколы в отношении участников съезда муниципальных депутатов, который был сорван силовиками.
Напомним, что все участники мероприятия были задержаны (это около 200 человек), а в их отношении были составлены протоколы об осуществлении деятельности нежелательной организации.
Анастасия Буракова сообщила «МБХ медиа», что в отделении полиции, куда доставили активистку, она заметила, что все 56 листов из материалов дела «были заготовлены заранее». Все рапорты и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении были готовы до того, как в отделение доставили участников съезда.
«Ясно было, что готовились заранее», — заявила Буракова, добавив, что в субботу (день съезда) все районные прокуроры были на работе, как большое количество полицейских.
Координатор «Объединенных демократов» считает, что власти сделали «последнее китайское предупреждение» за полгода до выборов в Госдуму.
Ранее РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что операцию по срыву съезда независимых депутатов и задержание участников курировала ФСБ России.