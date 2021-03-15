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15 марта 2021, 02:13

В Пензе руководство школы попросило родителей скинуться на портреты Путина и Белозерцева

В Пензе учителя школы №78 попросили родителей учащихся скинуться на покупку портретов президента Владимира Путина и губернатора области Ивана Белозерцева, которые повесят в кабинетах

В Пензе руководство школы попросило родителей скинуться на портреты Путина и Белозерцева
Фото: Instagram›abtohton

В Пензе учителя школы №78 попросили родителей учащихся скинуться на покупку портретов президента Владимира Путина и губернатора области Ивана Белозерцева, которые повесят в кабинетах.

Родители школьников рассказали изданию «7х7», что классные руководители и члены родительских комитетов накануне проведения конференцией работников образования попросили купить портреты Путина и Белозерцева на личные средства.

Помимо этого, родителей попросили распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, которые вместе с портретами президента и губернатора планировалось повесить в школьных классах.

Мать одного из школьников сообщила, что далеко не все родители согласились скидываться на покупку портретов, так как для них «Путин и Белозерцев не авторитеты». Родители возмутились тем, что руководство школы вместо того, чтобы следить за качеством питания детей, занимается политикой.

Отметим, что в декабре 2020 года в 78-й школе из-за нарушений в столовой отравились более 20 учащихся.

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