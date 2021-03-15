Власти Чечни стали активно преследовать местных жителей за колдовство
Государственный телеканал «Грозный» опубликовал репортаж о жительницах Чечни, которых правоохранители задержали за оккультную деятельность. Среди задержанных оказалась учительница истории
Государственный телеканал «Грозный» опубликовал репортаж о жительницах Чечни, которых правоохранители задержали за оккультную деятельность.
Авторы репортажа назвали задержанных женщин «колдуньями» и «шарлатанками», которые использовали при проведении обрядов «ногти и кровь».
«Оккультную деятельность записали на скрытую камеру. На кадрах они выполняют некие обряды, а одна и вовсе обговаривает с клиенткой оплату “колдовских” услуг», – говорится в сюжете.
В числе задержанных за колдовство оказалась учительница обществознания и истории, которая таким образом подрабатывала.
С женщинами провели профилактическую беседу и напомнили, что колдовство является тяжким грехом для мусульман.
«Кавказский узел» отмечает, что власти Чечни с 2019 года активно стали преследовать местных жителей за оккультизм, а региональный телеканал регулярно показывает репортажи о чеченцах, которые публично просят прощения за колдовство.