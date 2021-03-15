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Политика
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15 марта 2021, 01:09

Операцию по задержанию участников съезда муниципальных депутатов курировала ФСБ

Решение о задержании участников форума принимали не московские, а федеральные власти. Задержания провели в рамках «устрашающей акции» перед выборами в Госдуму

Операцию по задержанию участников съезда муниципальных депутатов курировала ФСБ
Фото: Радио Свобода

Операцию по срыву съезда муниципальных депутатов в Москве и задержание всех участников мероприятия курировала ФСБ.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что решение о задержании участников форума принимали не московские, а федеральные власти. Другой источник заявил, что задержания провели в рамках «устрашающей акции» перед выборами в Госдуму. Примечательно, что задержанные на съезде депутаты и оппозиционные политики также назвали произошедшее «акцией устрашения».

Политолог Александр Пожалов в свою очередь высказал мнение, что власти будут использовать административные дела против независимых политиков, чтобы вынудить самых популярных депутатов сложить мандаты или отказать им в регистрации на выборы.

Напомним, что съезд муниципальных депутатов 13 марта был сорван сотрудниками полиции, которые задержали около 200 участников мероприятия. Среди задержанных оказались Илья Яшин, Юлия Галямина, Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза и другие независимые политики.

В отношении задержанных составили протоколы о сотрудничестве с нежелательной организацией (в мероприятии участвовали представители «Открытой России»), но позже в полиции заявили, что участники съезда нарушили антиковидные ограничения.

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